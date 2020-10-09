12:15 09.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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В Нобелевском комитете определились с лауреатом: Путин в пролете

Норвежский нобелевский комитет объявил в норвежской столице - Осло,ВВ лауреата Нобелевской премии мира 2020 года. Лауреаты будут приглашены на церемонию награждения уже в грядущем году. Об этом пишет УРА-Информ.

В Нобелевском комитете определились с лауреатом: Путин в пролете

Стало известно, что Нобелевскую премию мира за 2020 год присудили Всемирной продовольственной программе.

Стоит отметить, что организации досталась премия за успехи в борьбе с голодом в мире.

На одну из самых престижных премий мира претендовали 211 человек и 107 организаций. Суммарное число кандидатов равнялось

Также эта цифра является рекордной в истории награды Нобеля.

Стоит отметить, что российский президент Владимир Путин и оппозиционер Алексей Навальный, также были выдвинуты на Нобелевскую премию, однако награду так и не увидят.

Ранее сообщалось, чтоВВВ Эммануэль Шарпантье и Дженнифер А. Дудна - лауреаты Нобелевской премии по химии этого года. Нобелевский комитет поблагодарил их за разработку метода редактирования генома. Метод позволяет, среди прочего, создавать новые генетические модификации сельскохозяйственных культур и новые методы лечения рака и врожденных заболеваний.


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