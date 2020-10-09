В Нобелевском комитете определились с лауреатом: Путин в пролете

Стало известно, что Нобелевскую премию мира за 2020 год присудили Всемирной продовольственной программе.

Стоит отметить, что организации досталась премия за успехи в борьбе с голодом в мире.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020

На одну из самых престижных премий мира претендовали 211 человек и 107 организаций. Суммарное число кандидатов равнялось

Также эта цифра является рекордной в истории награды Нобеля.

Стоит отметить, что российский президент Владимир Путин и оппозиционер Алексей Навальный, также были выдвинуты на Нобелевскую премию, однако награду так и не увидят.

Ранее сообщалось, чтоВВВ Эммануэль Шарпантье и Дженнифер А. Дудна - лауреаты Нобелевской премии по химии этого года. Нобелевский комитет поблагодарил их за разработку метода редактирования генома. Метод позволяет, среди прочего, создавать новые генетические модификации сельскохозяйственных культур и новые методы лечения рака и врожденных заболеваний.