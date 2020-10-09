Гончарук: Зеленский – все, надо искать что-то другое

Он отметил, что если глава государства уже в ближайшее время е сможет оправдать надежд тех, кто за него голосовал на президентских выборах, то люди просто разочаруются в Зеленском.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Голос Америки.

Он также добавил, что Владимир Зеленский был большой надеждой для многих украинцев и на данный момент многие не готовы расстаться с этой надеждой, что будет лучше.

"Они еще дают какой-то шанс. Поэтому поддержка президента –это сейчас поддержка надежды. И если в ближайшее время не будет изменений в правоохранительной системе, с судами, то люди эту надежду окончательно потеряют. В моем окружении много людей, которых я знаю и уважаю, все чаще задают вопрос: "А что после Зеленского?" И для меня это очень серьезный маркер того, что для многих Зеленский – все, надо искать что-то другое", – сказал Гончарук.

Напомним, что сам Гончарук на данный момент проживает в США.