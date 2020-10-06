Зеленский уволил Абромавичуса с должности гендиректора "Укроборонпрома"

Соответствующий указ под номером №422/2020 опубликован на сайте Офиса президента. "Освободить Абромавичуса Айвараса с должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром", - сообщается в Указе.

Об этом пишет УРА-Информ.

В тоже время Владимир Зеленский своим следующим указом №423/2020 назначил Игоря Фоменко новым генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром".

"Назначить Фоменко Игоря Александровича исполняющим обязанности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром", - сообщается в указе.

Ранее различные источники отмечали, что Абромавичус может покинуть свою должность. Тогда причиной такого решения назывались доходность и стратегия развития концерна. Была информация, что Айвараса Абромавичуса может заменить Сергей Тихонов.

Отметим, что Фоменко ранее занимал должность заместителем гененерального директора по бронетанковой, радиолокационной и специальной техники "Укроборонпрома".

Ранее Зеленский пообещал в 2021 году запустить режим paperless.