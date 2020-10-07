Война за Нагорный Карабах: в Армении заявили, что готовы пойти на уступки

Пашиян отметил, что урегулирование военного конфликта на оккупированных территориях Карабаха должно осуществляться на основе взаимных уступок. В свою очередь, армянская сторона и Нагорный Карабах готовы к таким уступкам, вскоре, как считает Пашиян, будет готов и Азербайджан.

В свою очередь Бюльбюл-огла добавил, что на оккупированных Армении территориях Азербайджана проходят военные действия. Также это можно трактовать, как принуждении Армении к миру. Он добавил, что все мировое сообщество признает Нагорный Карабах исконно азербайджанской территорией, за что сейчас и сражаются в Карабахе.

"Уже удалось освободить часть захваченных районов, успехи наших военных продолжаются. Мы решительно настроены на восстановление своей территориальной целостности" - добавил Бюльбюл-огла.

Ранее сообщалось, что военные силы Азербайджана смогла взять под свой контроль три населенных пункта пятого октября, также власти Азербайджана отвоевали ряд высот непризнанного Нагорного Карабаха. Во власти Азербайджана отныне находится село Шихали-Агалы, с. Сарыджалы и Мазра.