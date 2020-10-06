Азербайджан отвоевал новые территории в Нагорном Карабахе

В Каспийском море исчез азербайджанский истребитель Самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана во время тренировочных полетов внезапно исчез с радаров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

В Азербайджане назвали условие завершения бойни в Нагорном Карабахе Азербайджан не планирует останавливать военную операцию в Нагорном Карабахе до того момента, пока все вооруженные силы Армении не покинут регион. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на заявление МИД Азербайджана.

Во время разминирования в Петровску нашли 19 взрывоопасных предметов В Донецкой области в районе разведения сил у населенных пунктов Петровское и Богдановка, где начался процесс разминирования, сотрудники ГСЧС обезвредили 19 взрывоопасных предметов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 15 ноября.

Ільхам Алієв знову виграв президентські вибори в Азербайджані Нинішній Президент республіки Азербайджан Ільхам Алієв здобув перемогу на виборах глави держави.

Нагірний Карабах: Вірменія і Азербайджан розгорнули важку артилерію Тривають бойові дії між силами Вірменії та Азербайджану за Нагірний Карабах. Обидві сторони конфлікту заявили, що використовують важку артилерію. ЗМІ також повідомляють про нові жертви.

Між Іраном і Німеччиною розгорівся дипломатичний скандал Влада Ірану не дозволила літаку Ангели Меркель - канцлера Німеччини, подолати повітряний простір Ірану. Літак Меркель летів до Індії.

МЗС України закликає українців дотримуватися законів інших країн Громадян України закликали дотримуватися законів тих держав, куди вони їдуть.

Метро в Києві через футбол сьогодні вночі працюватиме на годину довше У ніч на п'ятницю київський метрополітен працюватиме на годину довше.