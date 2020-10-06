Азербайджан отвоевал новые территории в Нагорном Карабахе

Военные силы Азербайджана смогла взять под свой контроль три населенных пункта пятого октября, также власти Азербайджана отвоевали ряд высот непризнанного Нагорного Карабаха. Во власти Азербайджана отныне находится село Шихали-Агалы, с. Сарыджалы и Мазра. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на президента Азербайджанского государства Ильхам Алиев в Twitter.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил в своем микроблоге, что вооруженные силы страны освободили села Шихали-Агалы, Сарыджалы, Мазра Джебраильского района.
Также глава государства добавил, что на различных направлениях ВС Азербайджана было освобождено несколько стратегических высот.
Ранее на территории Нагорного Карабаха военные силы Азербайджана начали активное наступления и наненслы ракетные удары по столице непризнанного региона.
Как сообщалось, столицу непризнанного Нагорного Карабаха - Степанакерт покинуло большинство иностранных представителей СМИ, сразу же после после обстрела город из ракет выпущенных со стороны Азербайджана.
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