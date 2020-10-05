Порошенко раскритиковал действующую власть: не закуплено ни одного аппарата ИВЛ, врачи обращаются к нам

Действующий народный депутат и лидер "Европейской Солидарности" отметил, что власть использует деньги из Фонда борьбы с COVID-19 не по назначению.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Из Фонда борьбы с коронавирусом не закуплено ни одного аппарата ИВЛ. Это - заключение Счетной палаты. И это в то время, когда количество инфицированных бьет рекорды каждый день: 3771 больных - это только за эти сутки. 230 233 больных за все время пандемии, более 15 000 из которых - медики", - заявил Порошенко.

Он добавил, что все ложится на местные бюджеты, а так не должно быть. Порошенко также отметил, что врачи и медицинские заведения обращаются к и к "Европейской солидарности" за помощью.

"50 аппаратов ИВЛ, 130 000 защитных костюмов для медиков, 10 000 защитных очков, 50 000 ИФА-тестов - такие промежуточные результаты нашей работы в этом направлении", - написал Порошенко.

Напомним, что сам Порошенко также заразился коронавирусной инфекцией.