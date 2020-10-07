11:03 07.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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"Поднял Россию с колен": бывший нардеп нахваливает Путина

Бывший кандидат в мэры города Харькова, а также по совместительству бывший народный депутат Михаил Добкин высказал свое мнение, что считает российского главу Владимира Путина сильным лидером, который "поднял Россию с колен". Свое мнение чиновник высказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, опубликованному на YouTube-канале, передает УРА-Информ.

Известный украинский журналист уточнил у Добкина, любит ли экс-депутат президента Российской Федерации, на что тот ответил, что Путин не женщина, что его любить. Также, с улыбкой на лице, уточнил, что любит женщин.Журналист, в частности, спросил у Добкина, любит ли он Путина. Собеседник ответил: "Он что – женщина? Я женщин люблю".

"Конечно, уважаю. Я уважаю Путина вне Украины. Он сильнейший лидер, который Россию с колен поднял до состояния, когда с ней начали считаться. Еще не уважать, но считаться…", – заявил Михаил Добкин в своем интервью Дмитрию Гордону.

Ранее сообщалось, что действующий президент США Дональд Трамп после болезни вернулся в Белый дом. Политик сразу же подвергся критике из-за жеста, который он продемонстрировал, со стороны оппонентов и американских журналистов.


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