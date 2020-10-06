Трамп тут же оконфузился по возвращению в Белый дом: политика сравнили с Муссолини

Глава Белого дома США прибыл в здание в маске, однако перед выходом к журналистам снял средство защиты, тем самым подвергшись критике со стороны главного оппонента на грядущих выборах президента США Джо Байдена. Также Трамп вызвал удивление и у представителей пресс своим поступком.

Вскоре Дональд Трамп продемонстрировал неоднозначный жест в духе российских царей и представителя фашистской партии Италии Бенито Муссолини.

Журналисты отметили, что у президента довольно странный вид и поведение, хотя, это в духе Трампа.

"Президент США Дональд Трамп выглядит так, буд-то его лицо намазали любимым тональным кремом", - отметили журналистыВВВВ канала MSNBC .

В свою очередь, Джо Байден призвал политика был патриротом страны и не копировать жестки пропагандирующие фашизм.

"Я хотел бы надеяться, что президент, пройдя через то, что прошел - и я рад, что он, кажется, чувствует себя довольно хорошо - донесет правильный урок до американского народа: маски имеют значение... Что это за подход в стиле мачо: мол, "я не собираюсь носить маску!" Ради Бога, будь патриотом", - отметил Байден.

Президент поблагодарил врачей за оказанную ему помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа, а также добавил. что медики в США - это высший пилотаж. Он призвал народ не бояться смертельно опасной недуги.

Как сообщалось ранее, после трехдневного пребывания в больнице зараженный коронавирусом Дональд Трамп был выписан из больницы в понедельник вечером по местному времени. Президент США будет находиться в Белом доме.