В российском Министерстве иностранных дел отметили, что предоставят данные странам – участникам ОЗХО хронологию скрытых манипуляций основных действующих лиц, которые были вовлечены в спектакль с отравлением оппозиционера Алексея Навального.

В России считают, что история отравления Навального была сфальсифицирована с подачи Германии.

"Фантастическая, по сути, история, инициированная с подачи Берлина его евроатлантическими союзниками вкупе с руководством технического секретариата ОЗХО, получила свое продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию", – отметили в МИД РФ.

Ранее сообщалось, чтоВВ Алексей Навальный, один из лидеров российской оппозиции, рассказал, что его здоровье значительно улучшилось, и врачи удивлены темпами его выздоровления. Он повторил, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин.