13:06 07.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Отравление Навального: в Кремле отреагировали на выводы ОЗХО

В Российской Федерации имеют намерения предоставить свое видение ситуации с секретариатом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и властями Германии в деле об отравлении блогера и оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на заявление МИД РФ.

Отравление Навального: в Кремле отреагировали на выводы ОЗХО

В российском Министерстве иностранных дел отметили, что предоставят данные странам – участникам ОЗХО хронологию скрытых манипуляций основных действующих лиц, которые были вовлечены в спектакль с отравлением оппозиционера Алексея Навального.

В России считают, что история отравления Навального была сфальсифицирована с подачи Германии.

"Фантастическая, по сути, история, инициированная с подачи Берлина его евроатлантическими союзниками вкупе с руководством технического секретариата ОЗХО, получила свое продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию", – отметили в МИД РФ.

Ранее сообщалось, чтоВВ Алексей Навальный, один из лидеров российской оппозиции, рассказал, что его здоровье значительно улучшилось, и врачи удивлены темпами его выздоровления. Он повторил, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин.


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