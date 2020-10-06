11:49 06.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Навальный рассказал последние новости о своем состоянии здоровья

Алексей Навальный, один из лидеров российской оппозиции, рассказал, что его здоровье значительно улучшилось, и врачи удивлены темпами его выздоровления. Он повторил, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин.

Навальный рассказал последние новости о своем состоянии здоровья

- Моя версия такова, что это делали либо сотрудники ФСБ, либо СВР (Служба внешней разведки), по приказу, что очевидно, несомненно, Путина, - сказал Навальный.

Об этом пишет УРА-Информ.

В двухчасовом разговоре на камеру с популярным интернет-журналистом Юрием Дудем Навальный рассказал о событиях накануне внезапного ухудшения его здоровья 20 августа. Он рассказал о реакции своей семьи и о встрече в больнице Берлина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Его жена Юлия также участвовала в программе.

Навальный не уточнил, когда именно он намеревался вернуться из Германии в Россию, но исключил возможность того, что не сможет вернуться в страну. Ему разрешили провести в Германии около двух месяцев.

Полностью интервью с Навальным можно посмотреть ниже.

Ранее Алексей Навальный в интервью еженедельнику Der Spiegel обвинил президента России Владимира Путина в заказанном покушении на его жизнь.


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