Навальный рассказал последние новости о своем состоянии здоровья

Алексей Навальный, один из лидеров российской оппозиции, рассказал, что его здоровье значительно улучшилось, и врачи удивлены темпами его выздоровления. Он повторил, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин.
- Моя версия такова, что это делали либо сотрудники ФСБ, либо СВР (Служба внешней разведки), по приказу, что очевидно, несомненно, Путина, - сказал Навальный.
Об этом пишет УРА-Информ.
В двухчасовом разговоре на камеру с популярным интернет-журналистом Юрием Дудем Навальный рассказал о событиях накануне внезапного ухудшения его здоровья 20 августа. Он рассказал о реакции своей семьи и о встрече в больнице Берлина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Его жена Юлия также участвовала в программе.
Навальный не уточнил, когда именно он намеревался вернуться из Германии в Россию, но исключил возможность того, что не сможет вернуться в страну. Ему разрешили провести в Германии около двух месяцев.
Полностью интервью с Навальным можно посмотреть ниже.
Ранее Алексей Навальный в интервью еженедельнику Der Spiegel обвинил президента России Владимира Путина в заказанном покушении на его жизнь.
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