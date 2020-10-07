16:42 07.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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День Рождение президента РФ: СМИ опубликовали "оду" Путина самому себе

Действующий президент Российской Федерации Владимир ПутинВВ склоняется к мысли, что даже после 20 лет пребывания у власти не потерял свои человеческие качества. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на интервью лидера РФ изданию ТАСС.

День Рождение президента РФ: СМИ опубликовали

Лидер РФ отметил, что получает колоссальное моральное и ментальное удовлетворения от доверия граждан к нему, как к президенту России. Стоит отметить, что Путин впервые стал президентом в 2000 году.

Также он подчеркнул, что его университетские друзья довольно часто отмечают, что он остался таким же, как был в студенетческие годы.

Также глава России добавил, что хочет сохранить в себе простые человеческие качества.

"Потому что здесь иногда такое ощущение, что из человека превращаешься в функцию… все-таки удается сохранить такие человеческие качества", резюмировал российский президент.

Как стало известно ранее, на данный момент Российская Федерация никак не помогает Армении в противостоянии с Азербайджаном в рамках союзной Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ).


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