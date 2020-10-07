День Рождение президента РФ: СМИ опубликовали "оду" Путина самому себе

Лидер РФ отметил, что получает колоссальное моральное и ментальное удовлетворения от доверия граждан к нему, как к президенту России. Стоит отметить, что Путин впервые стал президентом в 2000 году.

Также он подчеркнул, что его университетские друзья довольно часто отмечают, что он остался таким же, как был в студенетческие годы.

Также глава России добавил, что хочет сохранить в себе простые человеческие качества.

"Потому что здесь иногда такое ощущение, что из человека превращаешься в функцию… все-таки удается сохранить такие человеческие качества", резюмировал российский президент.

Как стало известно ранее, на данный момент Российская Федерация никак не помогает Армении в противостоянии с Азербайджаном в рамках союзной Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ).