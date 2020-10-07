Американский генерал оценил риски аншлюса Беларуси Россией

"Я не думаю, что мы увидим принудительный аншлюс, я думаю, Россия не хочет этого делать. Россияне стараются держаться чуть ниже того уровня, на котором даже французы и немцы могли бы сказать: "Все, хватит". Пока россиянам это удается", – считает Ходжес.

Также Ходжес обеспокоен за судьбу украинских территорий, так как появление войск РФ в Беларуси может негативно сказаться на Украине, а также других странах, которые граничат с Республикой Беларусь. Он отметил, что Польше и странам Балтии стоит опасаться возможного ввода войск Российской Федерации на территорию Беларуси.

Также он высказал полную увереность, что в Кремле видят прекрасную возможность из-за ситуации в Беларуси, но Путин сделает все, что в его силах, чтоб Александр Лукашенко оставался у власти, ведь это выгодно им. Генерал предположил, что Лукашенко могут заменить кем-то, кто еще больше готов к сотрудничеству, и тогда российские войска войдут на территорию Беларуси, а это угрожает Польше, Латвии, Литве, и, непосредственно, Украине.

Ранее сообщалось, что бывший кандидат в мэры города Харькова, а также по совместительству бывший народный депутат Михаил Добкин высказал свое мнение, что считает российского главу Владимира Путина сильным лидером, который "поднял Россию с колен".