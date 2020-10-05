14:14 05.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Зеленский обещает в 2021 году режим paperless: что это значит

Президент Владимир Зеленский Украины Владимир Зеленский сегодня, пятого октября, выступил на презентации новых проектов "Дії".

Зеленский обещает в 2021 году режим paperless: что это значит

По словам главы государства, теперь в этом приложении можно будет регистрировать ФЛП, регистрировать ребенка в e-малятко, а также пользоваться цифровыми правами и цифровым паспортом, при этом будет теперь доступна возможность открыть банковский счет онлайн. Также президент Украины анонсировал, что в 2021 году будет запущен режим paperless, когда все услуги будут цифровыми, без бумаг.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"От меня есть небольшой спойлер: 2021 год станет началом вхождения страны в режим paperless. То есть никаких больше бумаг. Это касается всех государственных органов. Ни одно государственное учреждение не сможет требовать от украинцев никаких справок, выписок или других бесконечных бумажек, необходимых для получения тех или иных государственных услуг", - заявил Зеленский.

Он отметил, что реализовывать такие проекты сложно, однако Украина делает очень важные шаги в этом направлении.

Ранее Зеленский пообещал, что Украина вернет Крым.


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