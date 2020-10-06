"Слуги " оценили возможность потери безвиза с ЕС

Парламентарий выразила уверенность, что вопрос безвизового режима Украины с Евросоюзом не ставится под сомнение. К тому же реализация такого решения крайне проблематична.

Стоит отметить, что ранее отправленное письмо европейских депутатов Давиду Арахамии об отмене права въезда в Европу определенным чиновникам лишено какой-либо конкретики и отражает только их точку зрения.

кравчук добавила, что на собрании фракции этот вопрос не обуждался. Несмотря на это, она сделала выводы, что безвиз для Украины останется, так как его отмена - это очень сложная и трудоемкая процедура.

В своем письме евродепутаты не называли конкретных фамилий чиновников, олигархов и остальных, которым могут отменить безвизовый въезд на территории Европы. Политик добавила, что их заявление не является официальным

"Эти трое европарламентариев фамилии не назвали, потому догадываться мы не будем. В Европарламенте в принципе подтвердили, что это их личное мнение, там три фамилии, три подписи, это не является какой-то официальной позицией европарламентариев в целом", - добавила Кравчук.

Ранее сообщалось, что несмотря на то, что Украина уже на протяжении нескольких лет ведет фактически войну с Российской Федерацией на Донбассе, наша страна все еще сильно зависит от влияния России.