Кремль все еще имеет слишком сильное влияние на Украину - американский генерал

Такое мнение высказал бывший командующий войсками США в Европе, американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. Он также отметил, что кроме этого, чтобы вступить в НАТО, Украине нужно проделать большую работу с точки зрения либеральной демократии и прозрачности государственных систем и судебного процесса.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

"Украина должна решить, и ее руководство должно решить, будет ли оно делать все, что требуется с точки зрения западной интеграции, что означает полный отказ от кремлевского влияния и криминальных денег. Я полагаю, что слишком много людей получают слишком много денег из России. Так что это усложняет задачу", - сказал Ходжес.

Также он добавил, что есть вполне вероятная угроза от России со стороны Беларуси. Бывший командующий войсками США в Европе считает, что Кремль делает все возможное, чтобы Лукашенко остался у власти, пока это походит России. Однако в любой момент они могут заменить его на другого более удобного человека.

Ранее Бен Ходжес назвал Россию бенефициантом конфликта в Нагорном Карабахе.