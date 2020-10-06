Оппозиционные представители не согласились с результатами выборов в 2020 году и решили вывести массы на улицы против власти.

Сообщается, что уже 5 октября, в ходе массовых протестов в Бишкеке, активисты решились на штурм Белого дома. стоит отметить, что там располагается глава государства и парламентарии Кыргызии.

Некоторые участники протеста залетели на огромный забор перед зданием и пытались его перелезть. Некоторые участники акции бросали камны в сторону Белого дома. Разгон протестующих был осуществлен с помощью светошумовых гранат.

Акция взяла свое начало на площади Ала-Тоо около 12:00. Примерно три или четыре тысячи жителей начали протестовать против итогов местных выборов в парламент и потребовали переизбрания и проведения новых выборов. Уже вечером сотрудники правоохранительных органов стали разгонять протестующих, однако люди не спешат уходить. Против активистов используется газ. Они, в свою очередь, кидают камни в силовиков.

Как сообщалось ранее,В Государственный телеканал Беларуси "Столичное" подписал в своем сюжете украинское независимое государство как "бывшую Украинскую Советскую Социалистическую Республику".