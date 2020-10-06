10:50 06.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус
100246884:Nataly

Штурм Белого дома: на фоне выборов вспыхнули протесты в Кыргызстане

Четвертого октября в Кыргызской республике прошли выборы в парламент. По предварительным данным экзит-полов в киргизский парламент прошли четыре основные политсилы: Мекеним Кыргызстан собрала 23,9% голосов избирателей, Биримдик – 24,5%, Кыргызстан – 8,7% и Бутун Кыргызстан набрала 7,1% голосов. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Sputnik.

Штурм Белого дома: на фоне выборов вспыхнули протесты в Кыргызстане

Оппозиционные представители не согласились с результатами выборов в 2020 году и решили вывести массы на улицы против власти.

Сообщается, что уже 5 октября, в ходе массовых протестов в Бишкеке, активисты решились на штурм Белого дома. стоит отметить, что там располагается глава государства и парламентарии Кыргызии.

Некоторые участники протеста залетели на огромный забор перед зданием и пытались его перелезть. Некоторые участники акции бросали камны в сторону Белого дома. Разгон протестующих был осуществлен с помощью светошумовых гранат.

Акция взяла свое начало на площади Ала-Тоо около 12:00. Примерно три или четыре тысячи жителей начали протестовать против итогов местных выборов в парламент и потребовали переизбрания и проведения новых выборов. Уже вечером сотрудники правоохранительных органов стали разгонять протестующих, однако люди не спешат уходить. Против активистов используется газ. Они, в свою очередь, кидают камни в силовиков.

Как сообщалось ранее,В Государственный телеканал Беларуси "Столичное" подписал в своем сюжете украинское независимое государство как "бывшую Украинскую Советскую Социалистическую Республику".


Поделиться

Читайте также:
 
Кремль хочет вернуть Советский Союз - Зеленский Вторая самая большая сеть кинотеатров закрывается: тысячи людей потеряют работу COVID-19 в Украине: снова более 4000 новых больных Командующий войсками США рассказал правду о том, кто начал войну в Карабахе: это не Армения и не Азербайджан
Проишествия
  • 11:07 Катастрофа Ан-26: в Харькове началась церемония прощания
  • 08:50 Командующий войсками США рассказал правду о том, кто начал войну в Карабахе: это не Армения и не Азербайджан
  • 17:31 Азербайджан нанес ракетный удар по Нагорному Карабаху: журналисты массово уезжают в преддверии худшего сценария
  • 14:55 "Сваренные заживо": в РФ произошёл выброс пестицидов в океан
  • 11:18 Армения готова начать переговоры по Карабаху
  • 10:57 Пылающий ад на Луганщине: кто ответит за погибших
  • 08:55 Снова прячут важные документы, никто из руководства не ответит: военный эксперт о катастрофе Ан-26
  • 20:02 Бэкхем оскандалился из-за темы домашнего насилия
  • 10:47 Сирия и Ливия в Нагорном Карабахе: в МИД России сделали заявление
  • 15:37 В Азербайджане назвали условие завершения бойни в Нагорном Карабахе
  • 13:29 Катастрофа Ан-26: эксперты назвали причины аварии
  • 13:05 Стало известно, кого поддерживает Украина в войне в Нагорном Карабахе
  • 12:51 Последний герой: единственный выживший курсант рассказал о пережитом
  • 11:40 Мясорубка на востоке: Армения готова заключить военный союз с Карабахом
  • 09:26 На пороге большой войны: ВС Азербайджана начали широкомасштабные наступления
  • 14:09 Стало известно, сколько денег получат семьи погибших в катастрофе самолета Ан-26
  • 13:32 Война за Нагорный Карабах: появилась третья сторона вооруженного конфликта

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив