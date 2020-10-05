Возвращение к коммунизму: в РБ гос каналы переименовали Украину

Государственный телеканал Беларуси "Столичное" подписал в своем сюжете украинское независимое государство как "бывшую Украинскую Советскую Социалистическую Республику". Об этом сообщает УРА-Информ.
На снимках трансляции Столичного ТВ с легкостью можно разглядеть, что место съемки было обозначено как "бывшая УССР". К слову, сам сюжет был о коронавирусной статистике.
Государственный белорусский телеканал также внес похожие изменения в названия Литвы и Польши. Польшу они обозначили как "бывшая польская Народная Республика", в то время как Литву обозначили "бившей советской Литовской Республикой".
Названия независимых государств также менял и Первый канал, который тоже находится под государственным контролем.
Столичное ТВ, опубликовавшее "новые" названия государств ведет вещание на всю территорию РБ.
На телеканале не сообщили с какой целью было изменено название, однако, граждане уже подозревают, что это связано с непризнанием Польшей, Украиной и Литвой Александра Лукашенко легитимным президентом.
Ранее сообщалось, что президенты России и Беларуси, Владимир Путин и Александр Лукашенко, соответственно, провели совместные переговоры. Собеседники обсудили общую ситуацию настроений масс в РФ и РБ.
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