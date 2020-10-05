Возвращение к коммунизму: в РБ гос каналы переименовали Украину

На снимках трансляции Столичного ТВ с легкостью можно разглядеть, что место съемки было обозначено как "бывшая УССР". К слову, сам сюжет был о коронавирусной статистике.

Государственный белорусский телеканал также внес похожие изменения в названия Литвы и Польши. Польшу они обозначили как "бывшая польская Народная Республика", в то время как Литву обозначили "бившей советской Литовской Республикой".

Названия независимых государств также менял и Первый канал, который тоже находится под государственным контролем.

Столичное ТВ, опубликовавшее "новые" названия государств ведет вещание на всю территорию РБ.

На телеканале не сообщили с какой целью было изменено название, однако, граждане уже подозревают, что это связано с непризнанием Польшей, Украиной и Литвой Александра Лукашенко легитимным президентом.

Ранее сообщалось, что президенты России и Беларуси, Владимир Путин и Александр Лукашенко, соответственно, провели совместные переговоры. Собеседники обсудили общую ситуацию настроений масс в РФ и РБ.