Навальный рассказал, кто стоит за его отравлением

"Я утверждаю, что за преступлением стоял Путин, и у меня нет другой версии", - сказал Навальный, которого немецкий журнал цитирует в последнем интервью.

Об этом пишет УРА-Информ.

Полная версия разговора - его первое крупное интервью после отравления запрещенным химическим агентом Новичок - будет опубликована в четверг, 1 октября, на сайте еженедельника.

Российский оппозиционер также заявил, что намерен вернуться в Россию, поскольку описывает свою роль как "тип, который не боится".

Также из анонса Der Spiege можно узнать, чтоl Навальный был в хорошем настроении и в хорошем состоянии, но последствия отравления все еще видны, потому что ему было трудно налить воду в стакан. Он также описал чувство после отравления: "Вы не чувствуете боли, но знаете, что умираете".

Ранее Навальный официально подтвердил просочившуюся информацию о своей встрече с немецким канцлером Ангелой Меркель.