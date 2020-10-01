11:29 01.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Навальный рассказал, кто стоит за его отравлением

Лидер антикремлевской оппозиции Алексей Навальный в интервью еженедельнику Der Spiegel обвинил президента России Владимира Путина в заказанном покушении на его жизнь. Политик также заявил, что вернется в Россию.

Навальный рассказал, кто стоит за его отравлением

"Я утверждаю, что за преступлением стоял Путин, и у меня нет другой версии", - сказал Навальный, которого немецкий журнал цитирует в последнем интервью.

Об этом пишет УРА-Информ.

Полная версия разговора - его первое крупное интервью после отравления запрещенным химическим агентом Новичок - будет опубликована в четверг, 1 октября, на сайте еженедельника.

Российский оппозиционер также заявил, что намерен вернуться в Россию, поскольку описывает свою роль как "тип, который не боится".

Также из анонса Der Spiege можно узнать, чтоl Навальный был в хорошем настроении и в хорошем состоянии, но последствия отравления все еще видны, потому что ему было трудно налить воду в стакан. Он также описал чувство после отравления: "Вы не чувствуете боли, но знаете, что умираете".

Ранее Навальный официально подтвердил просочившуюся информацию о своей встрече с немецким канцлером Ангелой Меркель.


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