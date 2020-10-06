Кремль хочет вернуть Советский Союз - Зеленский

Глава государства дал комментарий изданию Politico Europe. Также он прокомментировал протесты в Хабаровске. По его мнению, на протестующих не можно влиять только с помощью информационной политики России.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

"У Кремля есть желание вернуть обратно Советский Союз. Мы это прекрасно понимаем. Всегда есть два "слабых места", на которых базируется информационная политика, - это религия и язык. Эти вещи или объединяют, или раскалывают общество. Есть такая политика Российской Федерации", - заявил он.

Отметим, что во время своего визита в Польшу в январе этого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что СССР несет такую же ответственность за начало Второй мировой войны, как и нацистская Германия.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал, что в 2021 году будет запущен режим paperless, когда все услуги будут цифровыми, без бумаг.