10:39 26.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Зеленский пообещал, что Украина вернет Крым

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз поделился своим мнение по поводу ситуации с Крымом, который на данный момент полностью оккупирован Российской Федераций.

Зеленский пообещал, что Украина вернет Крым

В интервью телеканалу Euronews глава государства отметил, что Украина вернет себе Крымский полуостров.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Но Крым - наша территория, мы его вернем. Я говорю откровенно, что мощной площадки, на которой поднимался бы этот вопрос, я считаю, пока нет. Я считаю, что шесть лет такой площадки не существовало в природе. Кроме санкций, за которые я благодарен нашим партнерам и которые мы с ними проговариваем, и они продолжаются. Нам помогает не только Европа - помогают США и другие страны. Больше ничего я не вижу. Собираюсь ли я еще что-то делать? Да" – заявил Зеленский.

Он добавил, что на данный момент отметил, что возвращение Крыма на одном месте с возвращением Донбассе, однако в Донецкой и Луганской областях гибнут люди, поэтому этот вопрос на первом месте, однако и деоккупация Крыма также очень важна.

Ранее украинский режиссер, а также бывший узник Российской Федерации Олег Сенцов предрек крах режима Владимира Путина.


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