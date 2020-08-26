Зеленский пообещал, что Украина вернет Крым

В интервью телеканалу Euronews глава государства отметил, что Украина вернет себе Крымский полуостров.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Но Крым - наша территория, мы его вернем. Я говорю откровенно, что мощной площадки, на которой поднимался бы этот вопрос, я считаю, пока нет. Я считаю, что шесть лет такой площадки не существовало в природе. Кроме санкций, за которые я благодарен нашим партнерам и которые мы с ними проговариваем, и они продолжаются. Нам помогает не только Европа - помогают США и другие страны. Больше ничего я не вижу. Собираюсь ли я еще что-то делать? Да" – заявил Зеленский.

Он добавил, что на данный момент отметил, что возвращение Крыма на одном месте с возвращением Донбассе, однако в Донецкой и Луганской областях гибнут люди, поэтому этот вопрос на первом месте, однако и деоккупация Крыма также очень важна.

Ранее украинский режиссер, а также бывший узник Российской Федерации Олег Сенцов предрек крах режима Владимира Путина.