Путин провел переговоры с Лукашенко: о чем говорили лидеры

Президенты России и Беларуси, Владимир Путин и Александр Лукашенко, соответственно, провели совместные переговоры. Собеседники обсудили общую ситуацию настроений масс в РФ и РБ. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Александра Лукашенко.
Главы государств обсудили нормализацию дорожных сообщений между странами на воне пандемии коронавирусной инфекции. Обсуждали авиационные сообщении, жд и автомобильные.
На днях прошли совместные учения Беларуси с РФ под названием "Славянское братство - 2020". Этому моменту лидеры государств уделили особое внимание.
В конце лидеры обсудили итоги четвертого Форума Беларуси и России. Подчеркнули важнейшую роль в двусторонних отношениях руководителей регионов и предприятий двух государств. Президенты убеждены, что двусторонние переговоры должны принести позитивные результаты гражданам обоих сторон.
Не могли президенты не обсудить и ситуацию, которая сложилась в регионе Нагорного Карабаха.
Как сообщалось ранее, Украина официально стала на строну Азербайджана в конфликте за Нагорный Карабах с Арменией. Похоже, что наша страна даже готова помощь Азербайджану в этой ситуации.
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