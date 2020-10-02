Путин провел переговоры с Лукашенко: о чем говорили лидеры

Главы государств обсудили нормализацию дорожных сообщений между странами на воне пандемии коронавирусной инфекции. Обсуждали авиационные сообщении, жд и автомобильные.

На днях прошли совместные учения Беларуси с РФ под названием "Славянское братство - 2020". Этому моменту лидеры государств уделили особое внимание.

В конце лидеры обсудили итоги четвертого Форума Беларуси и России. Подчеркнули важнейшую роль в двусторонних отношениях руководителей регионов и предприятий двух государств. Президенты убеждены, что двусторонние переговоры должны принести позитивные результаты гражданам обоих сторон.

Не могли президенты не обсудить и ситуацию, которая сложилась в регионе Нагорного Карабаха.

Как сообщалось ранее, Украина официально стала на строну Азербайджана в конфликте за Нагорный Карабах с Арменией. Похоже, что наша страна даже готова помощь Азербайджану в этой ситуации.