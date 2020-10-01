Трамп считает, что выиграл первые дебаты у Байдена

О своем сопернике Джо Байдене Трамп сказал: "Я думаю, он был очень слаб. Он выглядел слабым, он стонал".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

Президент США заверил, что видел результаты "около шести" опросов, согласно которым он является победителем дебатов вторника. Однако неизвестно, о каких именно исследованиях он говорил.

Агентство dpa отмечает, что, однако, в некоторых опросах Twitter, которые не являются репрезентативными, Трамп фактически победил Байдена. В опросах CNN и CBS Байден показал себя лучше, чем Трамп.

Американские СМИ согласились с тем, что первые дебаты между претендующим на переизбрание республиканцем Дональдом Трампом и кандидатом от демократов Джо Байденом были хаотичными и полны личных нападок.

Столкновение кандидатов во вторник положило начало серии из трех предвыборных президентских дебатов. Следующий запланирован на 15 октября в Майами, а последний - на 22 октября в Нэшвилле.

Захватывающие публику поединки транслируют все основные американские телеканалы. По данным Nielsen, за дебатами во вторник наблюдали более 73 миллионов человек в домах, барах и ресторанах.