09:08 02.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Европейский Союз наконец-то определился с санкциями против Беларуси

В первый день саммита в Брюсселе лидеры ЕС договорились об общем подходе к Турции и поддержке Греции и Кипра в их спорах с Анкарой. Это разблокировало санкции, которые Евросоюз хочет наложить на представителей белорусского режима. Ограничения должны быть официально приняты в пятницу.

Европейский Союз наконец-то определился с санкциями против Беларуси

Первый день саммита завершился примерно через 10 часов переговоров. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил на конференции в одночасье, что по решению руководства Союз принимает двуединую стратегию в отношении Турции, с одной стороны, позволяя политический диалог, который даст шанс для большей стабильности, но в то же время твердо указывает на свои принципы и недвусмысленно поддерживает Грецию и Кипр.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на TVN.

Соглашение лидеров по Турции подготовило почву для введения санкций против представителей белорусского режима. До сих пор это решение блокировал Кипр, требуя, чтобы ЕС решительно отреагировал на действия Турции в Средиземном море.

Официальное решение о санкциях в отношении Беларуси должно быть принято в пятницу в письменном виде. - Мы решили ввести санкции. Это очень важно, это четкий сигнал, который мы посылаем., - сказал Мишель. По его словам, в санкционном списке около 40 имен. Мишель признал, что Александра Лукашенко в этом списке все-таки не было.

Ранее мы сообщали, что Правительство Беларуси забрало у TUT.BY статус СМИ.


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