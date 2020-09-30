08:32 30.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Дебаты в США: Байден назвал Трампа щенком Путина

В среду утром по украинскому времени в преддверии ноябрьских президентских выборов в США состоялись первые теледебаты между президентом Дональдом Трампом, претендующим на переизбрание, и кандидатом от демократов Джо Байденом.

Дебаты в США: Байден назвал Трампа щенком Путина

Беседа быстро переросла в острый обмен мнениями и даже в спор. - Ты заткнешься, чувак? - сказал Байден Трампу в какой-то момент.

Об этом пишет УРА-Информ.

Кандидат от Демократической партии заявил в ходе дебатов, что Трамп "отказывается что-либо говорить Путину о наградах за головы американских солдат". Он назвал его "щенком Путина". Это была отсылка на сообщения американских СМИ о том, что Россия платит талибам в Афганистане за нападения на американских солдат.

Байден также сказал, что в США есть попытки отговорить людей от голосования. "Изменится ли это, или у вас будет еще четыре года лжи?" - спросил он, указывая на президентство Трампа.

Говоря о выборах, Трамп сказал, что это "будет афера, какой вы никогда раньше не видели". Хозяин Белого дома уже несколько недель заявляет, что массовое голосование по почте будет способствовать мошенничеству.

Ранее мы сообщали, что Байден лидирует в опросах перед выборами в США.


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