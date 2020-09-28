Германия на стороне Навального: оппозиционер рассказал подробности тайной встречи

Ранее о встрече политиков России и Германии сообщало Spiegel. Из-за этого позиционер отметил, что встречу крайне сложно назвать секретной.

Ангела Меркель пришла с дружественным визитом в больничную палату Алексея, где находился он, и его семья. Навальны отметил, что был приятно удивлен беспокойством канцлера Германии о его состоянии здоровья.

Отмечается, что такой необычный жест со стороны Меркель был вызван тем, что правительство Германии хотело показать российскому оппозиционеру свою солидарность и поддержку в нелегкое для него время.

В материале указано, что такая встреча Навального и Меркель связана с тем, что в ФРГ действительно хотят разобраться в случившемся.

Ранее сообщалось, что российский отравленный оппозиционер Алексей Навальный рассказал о том, благодаря кому он выжив после происшествия.