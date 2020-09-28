11:56 28.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус
100246743:Nataly

Германия на стороне Навального: оппозиционер рассказал подробности тайной встречи

Отравленный ранее оппозиционер из РФ Алексей Навальный официально подтвердил просочившуюся информацию о своей встрече с немецким канцлером Ангелой Меркель. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Twitter политика.

Германия на стороне Навального: оппозиционер рассказал подробности тайной встречи

Ранее о встрече политиков России и Германии сообщало Spiegel. Из-за этого позиционер отметил, что встречу крайне сложно назвать секретной.

Ангела Меркель пришла с дружественным визитом в больничную палату Алексея, где находился он, и его семья. Навальны отметил, что был приятно удивлен беспокойством канцлера Германии о его состоянии здоровья.

Отмечается, что такой необычный жест со стороны Меркель был вызван тем, что правительство Германии хотело показать российскому оппозиционеру свою солидарность и поддержку в нелегкое для него время.

В материале указано, что такая встреча Навального и Меркель связана с тем, что в ФРГ действительно хотят разобраться в случившемся.

Ранее сообщалось, что российский отравленный оппозиционер Алексей Навальный рассказал о том, благодаря кому он выжив после происшествия.


Поделиться

Читайте также:

  • Канцлер ФРГ Ангела Меркель готова связать "Северный поток-2" с ответом РФ на отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Несмотря на то, что еще рано определять, какие последствия для газопровода будет иметь инцидент, который произошел на борту самолета с Навальным. Об этом заявил спикер правительства Германии Штеффен Зайберт, передает Bloomberg.

  • Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник, 13 января, опубликовали совместное заявление о ситуации в Иране.

  • Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил об отсутствии информации касательно будущей встречи глав МИД стран-участниц "нормандского формата". Об этом политик сообщил для российских СМИ. 

  • Володимир Путін - президент РФ, намагався пояснити обставини отруєння російського опозиціонера Олексія Навального президенту Франції Емануелю Макрона, але його брехня не увінчалася успіхом. Більш того, він на стільки розлютив Макрона, що це може серйозно позначитися на відносини РФ з Європою. Про це повідомляє Business Insider з посиланням на свої джерела, передає УРА-Інформ.

  • Позачерговий саміт Європейського союзу, на якому лідери країн-членів обговорювали довгостроковий бюджет ЄС на 2021-2027 роки, завершився без досягнутих домовленостей. Про це повідомляє Daily Mail.

  • Глава українського уряду Олексій Гончарук на зустрічі з Андрієм Єрмаком, керівником Офісу президента, обмінялися думками щодо того, що відбувається в їхній країні. Про це він заявив на брифінгу в понеділок, другого березня.

  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко не пройшов повз інформації про те, що в Німеччині підтвердили отруєння російського опозиціонера Олексія Навального отрутою "Новачок".

  • Російський проект "Північний проект-2" повинен бути добудований, так як Німеччина від нього виграє. Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель в Москві на спільній з президентом РФ Володимиром Путіним прес-конференції, передають російські ЗМІ.

  • Помічник президента Російської Федерації Юрій Ушаков констатував, що дійсно Київ запросив зустріч президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним під час поїздки в Ізраїль. Про це повідомляють російські ЗМІ.
 
Важная новость для туристов: украинские границы снова открыты Нагорный Карабах: Армения и Азербайджан развернули тяжелую артиллерию 32-летняя Асмус променяла Харламова на 69-летнего режиссера Педагогам обещают увеличение зарплаты: что ждет учителей
Проишествия
  • 11:26 Нагорный Карабах: Армения и Азербайджан развернули тяжелую артиллерию
  • 13:54 Отравление Навального: оппозиционер рассказал, кто спас его жизнь
  • 12:34 Фейковый "режим тишины": с начала перемирия позиции ВСУ обстреляли более 1000 раз
  • 17:26 Не бывать перемирию: на Донбассе боевики 3 раза нарушили "режим тишины"
  • 15:22 "Хлеба и личинок": бойцам Нацгвардии выдали пайки с личинками
  • 13:26 Забастовка против "крысиной хунты": беларусы отказываются платить налоги и коммуналку
  • 11:29 Отравление Навального: "Сварил Новичок, отхлебнул, впал в кому"
  • 16:56 В столичной больнице произошло два суицида за два дня
  • 16:32 Отравление Навального: экс-вице-премьер РФ рассказал, почему оппозиционер не погиб
  • 15:04 "Титушка Кива": под Одессой националисты устроили драку с правоохранителями
  • 13:04 В США поймали женщину, которая намеревалась отравить президента
  • 11:42 Протесты в Беларуси: граждан пачками пакуют в автозаки
  • 13:40 Отравление Навального: стало известно, как бутылка с "Новичком" попала в Германию
  • 12:55 В Запорожье заживо сгорели люди в авто
  • 12:59 В номере Навального была найдена бутылка с "Новичком"
  • 12:21 Российские военные на учениях подбили собственный танк Т-90
  • 10:36 Протесты в Беларуси: жители рассказали о зверствах ОМОНовцев в СИЗО

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив