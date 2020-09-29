Макрон и Тихановская встретились: о чем договорились политики

Тихановская после прошедшей встречи с главой Франции отметила, что тот пообещал сделать все, что в его силах, для помощи белорусскому народу и разрешении конфликтной ситуации на территории РБ.

Макрон подчеркнул, что время - очень ценный ресурс, особенно в критических ситуациях, и неоправданной жестокости правительства Беларуси, которую, к слову, по мнению ЕС, является нелегетимным.

Также Макрон считает несправедливым, что народ страны несправедливо находится в тюрьмах, а также преследуется властями из-за мирных протестов и желания выражать свою гражданскую позицию.

Ранее стало известно, что президент Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден в ночь с вторника на среду примут участие в первых президентских дебатах в Кливленде, штат Огайо. Темы будут включать COVID-19 и расовые вопросы. Из-за эпидемии кандидаты не обменяются рукопожатием.