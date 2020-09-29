Право на голос: пройдут ли выборы в ОРДЛО

Разумков уточни, что внесение изменений в законодательство для проведения выборов в ОРДЛО не обсуждалось на прошедшем заседании фракции Слуги народа, также этот вопрос не стоит в дневном порядке на ближайшую пленарную неделю.

"Внесение изменений в это постановление сегодня невозможно, поскольку в Украине местные выборы объявляются не позднее, чем за 90 дней до их проведения", – добавил Разумков.

Также такие изменения в документ, который уже был принят, могут поставить под огромные сомнение всю текущую избирательную кампанию.

Разумков подчеркнул, что украинские власти сделают все, что в их компетенции, чтобы выборы в Украине прошли безопасно.

Ранее сообщалось, что многие бывшие политики покидают Украину. На этот раз история повторилась с бывшим премьер-министром страны Алексеем Гончаруком.