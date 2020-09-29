11:21 29.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Право на голос: пройдут ли выборы в ОРДЛО

Для проведения выборов на временно оккупированных Донецких и Луганских территориях необходимо внести изменения в постановление о местных выборах в Украине. Сейчас это невозможно сделать. Об этом заявил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков в эфире программы Свобода слова на ICTV, передает УРА-Информ.

Право на голос: пройдут ли выборы в ОРДЛО

Разумков уточни, что внесение изменений в законодательство для проведения выборов в ОРДЛО не обсуждалось на прошедшем заседании фракции Слуги народа, также этот вопрос не стоит в дневном порядке на ближайшую пленарную неделю.

"Внесение изменений в это постановление сегодня невозможно, поскольку в Украине местные выборы объявляются не позднее, чем за 90 дней до их проведения", – добавил Разумков.

Также такие изменения в документ, который уже был принят, могут поставить под огромные сомнение всю текущую избирательную кампанию.

Разумков подчеркнул, что украинские власти сделают все, что в их компетенции, чтобы выборы в Украине прошли безопасно.

Ранее сообщалось, что многие бывшие политики покидают Украину. На этот раз история повторилась с бывшим премьер-министром страны Алексеем Гончаруком.


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