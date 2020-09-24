Трамп может повторить судьбу Лукашенко: президент отказался от мирной передачи власти

Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о мирной передаче власти над государством в случае своего поражения на выборах президента США.

"Мы должны увидеть, что произойдет, но у меня большие претензии к голосованию почтовым способом. Голосование по почте - это огромная катастрофа. Откажитесь от голосования по почте, и все пройдет мирно. Передачи власти не будет, честно говоря, будет продолжение", - ответил на вопрос Дональд Трамп.

Вскоре после заявления американского лидера в штабе Байдена также сделали заявление.

"На этих выборах решит американский народ. И правительство Соединенных Штатов вполне способно вывести нарушителей из Белого дома", - отметили они.

Изначально выборы президента Соединенных Штатов Америки планируют провестиВВ 3 ноября текущего года, но из-за угрозы второй волны пандемии коронавирусной инфекции, голосование предлагают провести по почте, что совершенно не устраивает действующего главу, так как он считает, что такая форма выборов власти может датьВВ преимущество демократам. Лидер США также убежден, что данная форма волеизъявления граждан не есть совершенно прозрачной, и результаты придеться обрабатывать очень долго.

Ранее сообщалось, что американские стратегические бомбардировщики В-52Н пролетели над украинским государством.