12:30 28.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Саакашвили назвал директивы ЕС "идиотскими"

Глава Исполнительного комитета реформаторства Украины Михаил Саакашвили считает, что украинскому государству не нужно переписывать законодательство Европейского Союза как под копирку, ведь это не увенчается успехом. Об этом бывший президент Грузии заявил 27 сентября в эфире телеканала Украина 24, передает УРА-Информ.

Саакашвили назвал директивы ЕС

"Идиотские директивы Евросоюза." - резюмировал Саакашвили.

Он добавил, что его друзья поделились с ним, что для того чтобы открыть ресторан в Дюссельдорфе стоит дождатся конца проверок, которые происходят каждую неделю. Они проходят долго и придирчиво, цепляются за любую незначительную мелочь, для того, чтоб замучить ресторатора. В Украине у бизнесменов, которые начинают свой бизнес нет столько времени для того, чтоб отбить свои вложения.

"Как только немцы выписывают нам через директивы Евросоюза такую же систему проверки ресторанов в Украине, здесь это выливается в полный беспредел и коррупцию. То есть слепо следовать директивам Евросоюза неправильно", – отметил Саакашвили.

Он считает, что в Украине начнет еще больше процветать коррупция. Он уверяет, что обычное "списывание" европейских законов опустить Украину на дно.

Саакашвили добавил, что такое же законодательство, как в Австрии и Швеции, не гарантирует такое же проживание граждан, и уровень социальной удовлетворенности. Украина еще не готова к этому этапу, и в случае написания таких же законов, станет жить еще хуже.

Как сообщалось ранее, пресс-секретарь президента России Владимира Путина – Дмитрий Песков – заявил на весь мир, что в Кремле непризнание легитимности власти Александра Лукашенко является вмешательством во внутренние дела государства и нарушением международного права.


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