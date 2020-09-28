"Идиотские директивы Евросоюза." - резюмировал Саакашвили.

Он добавил, что его друзья поделились с ним, что для того чтобы открыть ресторан в Дюссельдорфе стоит дождатся конца проверок, которые происходят каждую неделю. Они проходят долго и придирчиво, цепляются за любую незначительную мелочь, для того, чтоб замучить ресторатора. В Украине у бизнесменов, которые начинают свой бизнес нет столько времени для того, чтоб отбить свои вложения.

"Как только немцы выписывают нам через директивы Евросоюза такую же систему проверки ресторанов в Украине, здесь это выливается в полный беспредел и коррупцию. То есть слепо следовать директивам Евросоюза неправильно", – отметил Саакашвили.

Он считает, что в Украине начнет еще больше процветать коррупция. Он уверяет, что обычное "списывание" европейских законов опустить Украину на дно.

Саакашвили добавил, что такое же законодательство, как в Австрии и Швеции, не гарантирует такое же проживание граждан, и уровень социальной удовлетворенности. Украина еще не готова к этому этапу, и в случае написания таких же законов, станет жить еще хуже.

Как сообщалось ранее, пресс-секретарь президента России Владимира Путина – Дмитрий Песков – заявил на весь мир, что в Кремле непризнание легитимности власти Александра Лукашенко является вмешательством во внутренние дела государства и нарушением международного права.