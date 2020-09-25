В Кремле "опустили" Запад из-за нарушения международного права

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина – Дмитрий Песков – заявил на весьь мир, что в Кремле непризнание легитимности власти Александра Лукашенко является в мешательством во внутренние дела государства и нарушением международного права. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ТАСС.
Как отметили в Кремле, такое решение западных властей не способствует развитию конструктивного диалога между государствами.
Песков добавил, что в России не поддерживают такие заявления касательно легитимности Порошенка, даже больше, в Кремле считаю, что вмешательство в дела Беларуси нарушает международноее право.
Ранее сообщалось, что секретная инаугурация Александра Лукашенко в Минске не была согласована с президентом РФ Владимиром Путиным.
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