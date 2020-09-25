В Кремле "опустили" Запад из-за нарушения международного права

Как отметили в Кремле, такое решение западных властей не способствует развитию конструктивного диалога между государствами.

Песков добавил, что в России не поддерживают такие заявления касательно легитимности Порошенка, даже больше, в Кремле считаю, что вмешательство в дела Беларуси нарушает международноее право.

Ранее сообщалось, что секретная инаугурация Александра Лукашенко в Минске не была согласована с президентом РФ Владимиром Путиным.