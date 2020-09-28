12:58 28.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Нардеп обвиняет "слуг" в продаже мест в избирательных списках

В партии заключили, что обвинения Галушко в продаже мест в избирательных бюллетенях является очень серьезны, и уже начали проверку его догадок. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа".

Нардеп обвиняет

В партии отметили, что так называемые "договорняки" и торговля местами в списках на выборы, которые пройдут этой осенью, противоречат моральным принципам команды. Служба безопасности политической силы уже начала проверки внутри партии.

Также там отметили, что уже начали проверку фактов, которые ранее привел Александр Дубинский. Политик считает, что Галушко якобы встречался с оппонентами в округе № 97 и, по догадкам, имел в планах включить их в список на местные выборы.

"Руководство "Слуги народа" доверяет партийным командам в регионах. Поэтому все, что можно решить в местной партийной ячейке, решается там. В то же время высшие руководящие органы и лица имеют достаточно инструментов влияния на руководство ячеек – и они ими непременно воспользуются, если факты "продажи мест" подтвердятся", – добавили в ведомстве.

Также в пресс-службе партии добавили, что отдельным вопросом будет решаться рассмотр заявления Александра Галушко на выход из партии. Они обещают рассмотреть заявление, но пока что речь не идет о выходе депутата из партии.

Ранее сообщалось, что глава Исполнительного комитета реформаторства Украины Михаил Саакашвили считает, что украинскому государству не нужно переписывать законодательство Европейского Союза как под копирку, ведь это не увенчается успехом.


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