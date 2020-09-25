Новый план Кремля: Путин готов заменить Лукашенко

Он подчеркнул, что не имеет уверенности в том, что тайная инаугурация была согласована с хозяином Кремля. И отметил, что само принятие присяги прошло при всеьма странных обстоятельствах.

Юрист считает, что таким образом Путин готовит замену Лукашенко, но не под давлением народных масс.

"Какие будут следующие шаги? Думаю, для Путина будет самое основное — показать, что Лукашенко не упал и не потерял власть", - говорит юрист.

По словам эксперта, Путин боится, чтоб протесты не перекинулись в Россию.

Как сообщалось ранее, Дмитрий Песков рассказал, почему глава российского государства не поздравил своего коллегу с прошедшей вчера инаугурацией.