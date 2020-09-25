12:51 25.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Новый план Кремля: Путин готов заменить Лукашенко

Белорусский юрист Алексей Михалевич считает, что секретная инаугурация Александра Лукашенко в Минске не была согласована с президентом РФ Владимиром Путиным. Он выдвинул такие предположения, так как на тайной церемонии президент Росии не присутствовал, а также не было его представителей. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на телеканал Украина 24.

Новый план Кремля: Путин готов заменить Лукашенко

Он подчеркнул, что не имеет уверенности в том, что тайная инаугурация была согласована с хозяином Кремля. И отметил, что само принятие присяги прошло при всеьма странных обстоятельствах.

Юрист считает, что таким образом Путин готовит замену Лукашенко, но не под давлением народных масс.

"Какие будут следующие шаги? Думаю, для Путина будет самое основное — показать, что Лукашенко не упал и не потерял власть", - говорит юрист.

По словам эксперта, Путин боится, чтоб протесты не перекинулись в Россию.

Как сообщалось ранее, Дмитрий Песков рассказал, почему глава российского государства не поздравил своего коллегу с прошедшей вчера инаугурацией.


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