Путин взбесил Макрона своей бездарной ложью о Навальном

Президент РФ пытался убетить своего французского коллегу, что Навальный сам отравил себя, и нервно-паралитический яд изготовить гораздо легче, чем приянто считать. Он пытался доказать это в ходе телефонного разговора с главой Франции. Также Путин отметил, что Навальный является "простым баламутом из Интернета, который уже симулировал болезни в прошлом".

Как утверждают работники западных спецслужб, такое заявление хозяина Кремля отбросило все попытки наладить отношения далеко назад. Отношения с Европой станут только натянутее. Такой бред серьезно разозлил Макрона, хотя он является довольно демократичным человеком, и старается избегать конфликтов.

"Он надеялся услышать, что это была какая-то внутренняя проблема, незаконная операция какого-то мелкого чиновника, которая уже расследуется, допуская возможность того, что это могли сделать чеченцы без ведома и одобрения Владимира Путина", — рассказали сотрудники спецслужб.

Ранее сообщалось, что сенаторы США приготовили новый пакет санкций против Российской Федерации из-за подозрений в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Данный законопроект был предложен группой американских сенаторов.