13:03 25.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Путин взбесил Макрона своей бездарной ложью о Навальном

Владимир Путин - президент РФ, пытался объяснить обстоятельства отравления российского оппозиционера Алексея Навального президенту Франции Эмануэлю Макрону, но его ложь не увенчалась успехом. Более того, он на столько взбесил Макрона, что это может серьезно сказаться на отношения РФ с Европой. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на свои источники, передает УРА-Информ.

Путин взбесил Макрона своей бездарной ложью о Навальном

Президент РФ пытался убетить своего французского коллегу, что Навальный сам отравил себя, и нервно-паралитический яд изготовить гораздо легче, чем приянто считать. Он пытался доказать это в ходе телефонного разговора с главой Франции. Также Путин отметил, что Навальный является "простым баламутом из Интернета, который уже симулировал болезни в прошлом".

Как утверждают работники западных спецслужб, такое заявление хозяина Кремля отбросило все попытки наладить отношения далеко назад. Отношения с Европой станут только натянутее. Такой бред серьезно разозлил Макрона, хотя он является довольно демократичным человеком, и старается избегать конфликтов.

"Он надеялся услышать, что это была какая-то внутренняя проблема, незаконная операция какого-то мелкого чиновника, которая уже расследуется, допуская возможность того, что это могли сделать чеченцы без ведома и одобрения Владимира Путина", — рассказали сотрудники спецслужб.

Ранее сообщалось, что сенаторы США приготовили новый пакет санкций против Российской Федерации из-за подозрений в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Данный законопроект был предложен группой американских сенаторов.


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