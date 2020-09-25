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США разозлились не на шутку: Конгресс готовит санкции против РФ из-за отравления Навального

Сенаторы США приготовили новый пакет санкций против Российской Федерации из-за подозрений в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Данный законопроект был предлоден группой американских сенаторов. Об этом сообщается на сайте сенатора от штата Делавэр Криса Кунса, который является одним из авторов проекта, передает УРА-Информ.

США разозлились не на шутку: Конгресс готовит санкции против РФ из-за отравления Навального

В Конгрессе США выдвинули предложение ввести санкции против "российских официальных лиц, причастных к грубому нарушению международного права".

"Законопроект обязует администрацию определить, нарушил ли Кремль законы США, запрещающие использование химического и биологического оружия", — сказано в уведомлении.

Для законности санкционного документа против РФ, его должны одобрить и проголосовать за него Сенат с палатой представителей и подписать президент США. В данный момент трудно оценивать перспективы данного законопроекта.

Ранее сообщалось, что оппозиционер родом из Российской Федерации Алексей Навальный ответил на заявление главы Кремля Владимира Путина о том, что сам мог отравиться ядом, ранее разработанным в РФ.


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