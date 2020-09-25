США разозлились не на шутку: Конгресс готовит санкции против РФ из-за отравления Навального

В Конгрессе США выдвинули предложение ввести санкции против "российских официальных лиц, причастных к грубому нарушению международного права".

"Законопроект обязует администрацию определить, нарушил ли Кремль законы США, запрещающие использование химического и биологического оружия", — сказано в уведомлении.

Для законности санкционного документа против РФ, его должны одобрить и проголосовать за него Сенат с палатой представителей и подписать президент США. В данный момент трудно оценивать перспективы данного законопроекта.

Ранее сообщалось, что оппозиционер родом из Российской Федерации Алексей Навальный ответил на заявление главы Кремля Владимира Путина о том, что сам мог отравиться ядом, ранее разработанным в РФ.