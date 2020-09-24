РФ больше не поддерживает Беларусь: в Кремле объяснили, почему Путин не поздравил Лукашенко с инаугурацией

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что специальных протоколов для поздравления не существует, и сам Путин неоднократтно заявлял в поддержку Лукашенко свои поздравления.

Стоит отметить, что президент РФ поздравлял беларуса сразу же после оглашения результатов голосования, а затем лично при встрече в Сочи.

"… для поздравления с инаугурацией нет обязательного, поскольку поздравление уже было", – сказал спикер.

Ранее сообщалось, что Лукашенко выдвинул свои претензии Украине, касательно того, что Киев не признал его легитимным президентом страны.