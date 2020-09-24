РФ больше не поддерживает Беларусь: в Кремле объяснили, почему Путин не поздравил Лукашенко с инаугурацией

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, почему глава российского государства не поздравил своего колегу с прошедшей вчера инаугурацией. Он уточнил, что Путин уже два раза высказал свои поздравления Лукашенко. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ТАСС.
Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что специальных протоколов для поздравления не существует, и сам Путин неоднократтно заявлял в поддержку Лукашенко свои поздравления.
Стоит отметить, что президент РФ поздравлял беларуса сразу же после оглашения результатов голосования, а затем лично при встрече в Сочи.
"… для поздравления с инаугурацией нет обязательного, поскольку поздравление уже было", – сказал спикер.
Ранее сообщалось, что Лукашенко выдвинул свои претензии Украине, касательно того, что Киев не признал его легитимным президентом страны.
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