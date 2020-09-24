"Утратил легитимность": США и Канада осудили секретную инаугурацию Лукашенко

"Канада осуждает необъявленную инаугурацию Лукашенко после сфальсифицированных выборов. Ему не хватает легитимности как демократически избранному лидеру", - отметил Шампань.

Канадский министр призвал провести открытые и честные выборы на территории Беларуси, чтоб народ сам выбирал своего правителя.

Он добавил, что международное сообщество будет пытаться содействовать этому.

Комитет Сената США по международным отношениям также выставил публикацию о том, что не признает Лукашенко действующим президентом, и осуждает его действия.

"Тот факт, что "инаугурация" Лукашенко должна была быть тайной, лишь еще раз доказывает, что он утратил всякую легитимность в качестве лидера. Он не президент Беларуси и должен уйти в отставку", - сказано в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что 23 сентября, в центре Минска во Дворце Независимости сотоялась церемония инаугурации действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.