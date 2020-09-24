12:26 24.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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"Утратил легитимность": США и Канада осудили секретную инаугурацию Лукашенко

Тайное принятие президентской присяги Александром Лукашенко жестко осудили в США и Канаде. Также государства отказались признавать легитимность правителя Беларуси. Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань не постеснялся в высказываниях, и заявил, что на выборах в Беларуси 2020 года имела место быть фальсификация результатов. Об этом министр написал на своей странице в Twitter, передает УРА-Информ.

"Канада осуждает необъявленную инаугурацию Лукашенко после сфальсифицированных выборов. Ему не хватает легитимности как демократически избранному лидеру", - отметил Шампань.

Канадский министр призвал провести открытые и честные выборы на территории Беларуси, чтоб народ сам выбирал своего правителя.

Он добавил, что международное сообщество будет пытаться содействовать этому.

Комитет Сената США по международным отношениям также выставил публикацию о том, что не признает Лукашенко действующим президентом, и осуждает его действия.

"Тот факт, что "инаугурация" Лукашенко должна была быть тайной, лишь еще раз доказывает, что он утратил всякую легитимность в качестве лидера. Он не президент Беларуси и должен уйти в отставку", - сказано в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что 23 сентября, в центре Минска во Дворце Независимости сотоялась церемония инаугурации действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.


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