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Лукашенко официально прошел церемонию инаугурации

Уже в эту среду, 23 сентября, в центре Минска во Дворце Независимости сотоялась церемония инаугурации действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на БЕЛТА.

Лукашенко официально прошел церемонию инаугурации

Президент, против правления которого протесты идут уже второй месяц, произнес присягу главы государства на белорусском языке. Вскоре после этого Лукашенко подписал акт о принесении присяги, затем председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение Президента Республики Беларусь.

Стало известно, что на церемонии принятия присяги главы государства присутствовали несколько сотен человек, среди которых были должностные лица, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики. Также сообщается о присутствии на церемонии инаугурации республиканских СМИ, деятели науки, культуры, спорта. Данных о гостях из-за границы нету.

Стоит отметить, что согласно закону О Президенте Республики Беларусь, церемония инаугурации в президенты Беларуси должна транислироваться по республиканскому телевидению и на радиоволнах. Сегодня же во время принятия присяги Лукашенко по государственным телеканалам шли сериалы, а на радиоволнах ни слова не было сказано о Лукашенко.

Как сообщалось ранее, жители Минска заподозрили, что сегодня действующий президент Беларуси Александр Лукашенко планирует провести секретную церемонию инаугурации.


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