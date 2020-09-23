Бомбардировщики США вошли в воздушное пространство Украины

"Сегодня, 23 сентября пара В-52H вошла в воздушное пространство Украины", - отметили в ведомстве.

Также сообщается, что двое американских стратегических важных авиасудна будут сопровождать украинские истребители Су-27 и МиГ-29 бригад тактической авиации Воздушных сил.

В Посольстве США также добавили, ;что полет бомбардировщиков США можно было наблюдать в небе над Киевом, Херсоном, Запорожьем, Днепром, Полтавой и Черкассами.

Также в ВСУ подчеркнули, что пилоты из США создают возможности коллективной обороны с Украиной и предоставляют США, странам НАТО и ключевым партнерам Альянса стратегически необходимые возможности.

"Американские партнеры Украины в очередной раз демонстрируют всестороннюю поддержку нашего государства на международной арене в сфере безопасности", – добавили в пресс-службе ВСУ.

Ранее стало известно, что российский политик Владимир Жириновский прогнозирует, что Соединенные Штаты Америки исчезнут с лица земли к 100-летнему юбилею политика.ВВВ