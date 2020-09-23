Бомбардировщики США вошли в воздушное пространство Украины

Американские стратегические бомбардировщики В-52Н пролетели над украинским государством. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Командования Воздушных сил ВСУ.
"Сегодня, 23 сентября пара В-52H вошла в воздушное пространство Украины", - отметили в ведомстве.
Также сообщается, что двое американских стратегических важных авиасудна будут сопровождать украинские истребители Су-27 и МиГ-29 бригад тактической авиации Воздушных сил.
В Посольстве США также добавили, ;что полет бомбардировщиков США можно было наблюдать в небе над Киевом, Херсоном, Запорожьем, Днепром, Полтавой и Черкассами.
Также в ВСУ подчеркнули, что пилоты из США создают возможности коллективной обороны с Украиной и предоставляют США, странам НАТО и ключевым партнерам Альянса стратегически необходимые возможности.
"Американские партнеры Украины в очередной раз демонстрируют всестороннюю поддержку нашего государства на международной арене в сфере безопасности", – добавили в пресс-службе ВСУ.
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