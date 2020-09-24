15:47 24.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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"Это внутреннее дело нашей страны": Лукашенко предъявил претензии Украине

Нелегитимный президент , как считают в ЕС, Беларуси Александр Лукашенко ответил на обвинения в тайной инаугурации. На встрече с послом Китая в Беларуси Цуй Цимином он заявил, что некоторые государства занимают неправильную позицию в отношении него, а также осудил критику в его сторону. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на БелТА.

Также президент разочарован в том, что осуждающую позицию занимают соседние страны. Он ответил на упреки соседей о секретности его назначения на должность, добавив, что по закону беларусское государство не должно оповещать мировых лидеров о предстоящей инаугурации.

"Соседи от бога, их не выбирают, и мы обречены жить вместе, дружить. Но оказывается, что не всегда так." - подчеркнул он.

Отдельно он осудил Польшу за то, что власти открыто высказались о нелегетимности его правления.

"Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна: не то тайна, не то таинство." - резюмировал политик, который находится за управлением страны уже 26 лет.

В конце он добавил, что на церемонию были приглашены около двух тысяч людей, соответственно, действие просто не могло быть тайным.

Ранее сообщалось, что беларусский модельер Александр Варламов разоткровенничался и рассказал, что отправлял в президентскую баню Александру Лукашенко женщин по предоплате. Он отметил, что действия с проституками имели место быть в 2002 году.


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