Модельер отметил, что девушек по вызову он предоставлял на запрос ректора Белорусского государственного университета (БГУ) Александра Козулина.

На то время, признается модельер, он не мог дать отрицательный ответ Козулину, так как от него на прямую зависела дальнейшая судьба Варламова. Хотя, тот и не отрицает, что такая просьба повергла его в шок.

Варламову дали задание привести троих моделей, но он не рискнул обижать девушек подобным предложением и позвонил бывшим моделям, которые на тот момент вели разгульны и беспорядочный образ жизни. К слову, девушкам было за 30 лет.

Женщин в баню к президенту Беларуси отвел Козулин. По словам модельера, на месте женщин легкого поведения уже ожидал действующий глава республики Александр Лукашенко, ректор БГУ и депутат Владимир Коноплев, который в будущем занял пост спикера Палаты представителей.

Вскоре Варламову дали задание подискать ещ трех женщин. По его словам, среди них оказалась и, на то время, никому неизвестнаяВВВ Анна Эйсмонт, которая вскоре после бурной ночи стала ведущей спортивных новостей. Она предаставила Лукашенко своего брата Ивана, и его жену - Наталью. Вскоре она стала пресс-секретарем самого президента.

Варламов рассказал о еще одном подобном случае, тогдаВВВ ему пришлось заказать трех "ночных бабочек". На то время дамам заплатили по 50 долларов. Козулин приехал за ними на машине, но отказался их забирать, так как догадался, что это проститутки.

"Это ж какая осведомленность. Это ж как нужно чесать Минск, чтобы каждая проститутка была на учете", – удивился Варламов.

Ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал протесты в Беларуси, которые возникли на фоне нелегитимности президентских выборов и тайной инаугурации Александра Лукашенко. Об этом глава украинского государства заявил в ходе пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.