"Такой власти не будет": Зеленский открыто раскритиковал режим Лукашенко

Шестой украинский президент подчеркнул, что исторически украинцы и беларус - братские народы, которые всегда поддерживали друг друга и помогали.

Зеленский осудил неправомерные действия лидера Беларуси в отношении своего народа. Также он выссказал свое негодование относительно избиения мирных жителей боевиками и органами правопорядка.

"Если власть Беларуси не найдет возможность диалога со своими родными людьми, этой власти не будет. И здесь Украина всегда будет поддерживать наших партнеров, здесь мы единомышленники со всеми странами Евросоюза", - прокомментировал ситуацию Зеленский.

Как стало известно ранее, с 24 сентября 2020 года народ Беларуси объявил властям общенациональную забастовку. Массовые скопления людей на акциях протеста против действующей власти Лукашенко, который был непризнан мировым сообществом, будут проходить в воскресенье, 27 августа.