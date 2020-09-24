14:20 24.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100246703:Nataly

"Такой власти не будет": Зеленский открыто раскритиковал режим Лукашенко

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал протесты в Беларуси, которые возникли на фоне нелегитимности президентских выборов и тайной инаугурации Александра Лукашенко. Об этом глава украинского государства заявил в ходе пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Прямая трансляция разговора политиков была проведена Facebook Офиса президента, передает УРА-Информ.

Шестой украинский президент подчеркнул, что исторически украинцы и беларус - братские народы, которые всегда поддерживали друг друга и помогали.

Зеленский осудил неправомерные действия лидера Беларуси в отношении своего народа. Также он выссказал свое негодование относительно избиения мирных жителей боевиками и органами правопорядка.

"Если власть Беларуси не найдет возможность диалога со своими родными людьми, этой власти не будет. И здесь Украина всегда будет поддерживать наших партнеров, здесь мы единомышленники со всеми странами Евросоюза", - прокомментировал ситуацию Зеленский.

Как стало известно ранее, с 24 сентября 2020 года народ Беларуси объявил властям общенациональную забастовку. Массовые скопления людей на акциях протеста против действующей власти Лукашенко, который был непризнан мировым сообществом, будут проходить в воскресенье, 27 августа.


Поделиться

Читайте также:

  • В четверг, 17 сентября, Европарламент окончательно решил не признавать Александра Лукашенко президентом Беларуси после выборов, которые прошли в начале августа. Европейский парламент сегодня принял соответствующую резолюцию. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на ТАСС.

  • Президент Украины Владимир Зеленский поделился своим мнением по поводу ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране в последнее время. Последние две сутки в Украине фиксируется более 2000 случаев заражения COVID-19.

  • В понедельник, 20 мая, новоизбранный президент Украины - Владимир Зеленский - опубликовал новую декларацию о своих доходах за 2018 год. Президент обнародовал информацию после своего официального вступления в должность. 

  • У понеділок вранці, 14 вересня, президент Білорусі Олександр Лукашенко попрямував з офіційним візитом до Російської Федерації на зустріч з главою країни Володимиром Путіним в місті Сочі. Про це повідомляє Telegram-канал "Пул Першого", який опублікував відео вильоту президентського літака, передає УРА-Інформ.

  • Президент України Володимир Зеленський зізнався, що його семирічний син Кирило також, як і його дружина, перехворів коронавирусной інфекцією.

  • Озброєні бойовики з ранку у вівторок перекрили центр Донецька.

  • Лідер об'єднаної білоруської опозиції Світлана Тіхановском оцінила підтримку Росссйской Федерацією режиму чинного президента країни Олександра Лукашенка. Як підкреслила вона в інтерв'ю польській Rzeczpospolita, РФ поки помірно підтримує Мінськ, передає УРА-Інформ.

  • Слова заступника глави делегації Києва в Тристоронньої контактної переговорній групі з питань врегулювання російсько-українського конфлікту на тимчасово окупованих територіях Донбасу Вітольда Фокіна не є офіційною позицією України. Положення амністії не повинні поширюватися на тих осіб, які причетні до воєнних злочинів під час збройного протистояння. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє прес-служба ОП, передає УРА-Інформ.

  • У Хорватії відбулася інавгурація президента Зорана Мілановіч. Соціал-демократ приніс присягу і таким чином став п'ятим главою держави від проголошення незалежності в 1991 році.
 
Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира Трамп может повторить судьбу Лукашенко: президент отказался от мирной передачи власти Забастовка против "крысиной хунты": беларусы отказываются платить налоги и коммуналку Отберут половину пенсии: в ПФУ анонсировали новые правила выплат
Проишествия
  • 13:26 Забастовка против "крысиной хунты": беларусы отказываются платить налоги и коммуналку
  • 11:29 Отравление Навального: "Сварил Новичок, отхлебнул, впал в кому"
  • 16:56 В столичной больнице произошло два суицида за два дня
  • 16:32 Отравление Навального: экс-вице-премьер РФ рассказал, почему оппозиционер не погиб
  • 15:04 "Титушка Кива": под Одессой националисты устроили драку с правоохранителями
  • 13:04 В США поймали женщину, которая намеревалась отравить президента
  • 11:42 Протесты в Беларуси: граждан пачками пакуют в автозаки
  • 13:40 Отравление Навального: стало известно, как бутылка с "Новичком" попала в Германию
  • 12:55 В Запорожье заживо сгорели люди в авто
  • 12:59 В номере Навального была найдена бутылка с "Новичком"
  • 12:21 Российские военные на учениях подбили собственный танк Т-90
  • 10:36 Протесты в Беларуси: жители рассказали о зверствах ОМОНовцев в СИЗО
  • 08:53 Украинский турист погиб в Болгарии: стали известны детали
  • 09:55 Отравление Навального: оппозиционер дал отказ на просьбу РФ о расследовании его дела совместно с Германией
  • 08:33 Газ в Европу: под Киевом прогремел мощный взрыв трубопровода
  • 15:05 Убийство латиноамериканца в США: вспыхнули новые протесты
  • 13:31 Протесты в Беларуси: в МВД заявили о 774 задержанных

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив