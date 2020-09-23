12:57 23.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В списке на обмен пленными с "Л/ДНР" появились новые имена

Стало известно, что в списки на предстоящий обмен пленными между неподконтрольными Украине территориями ЛНР и ДНР и Украиной добавились новые имена. Об этом сообщил украинский журналист Роман Сущенко в эфире "Радио НВ", передает УРА-Информ.

В списке на обмен пленными с

Стоит отметить, что в список добавилось два человека, одним из которых является ;бывшим футболистом которого арестовали по вымышленным причинам. Второе имя в списке принадлежит гражданину РФ Алексею Жытнюку.

Известно, что второй работал в правоохранительных органах Москвы, когда предложил свои услуги спецслужбам Украины, после чего и сотрудничал с ними. Сущенко утверждает, что бывшемо миллиционера из РФ арестовали, когда его разоблачили. Сам заключенный считает, что утечка произошла именно из-за украинских спецслужб.

Стоит отметить, что в общем счете в списках на большой обмен пленными между территориями присутствует 134 человека.

Как ранее сообщалось, Российская Федерация решила уменьшить выплату финансовой помощи так называемым "республикам" ЛНР и ДНР. Местные "руководители" уже нашли вариант пополнения бюджета.


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