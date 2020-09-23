Стоит отметить, что в список добавилось два человека, одним из которых является ;бывшим футболистом которого арестовали по вымышленным причинам. Второе имя в списке принадлежит гражданину РФ Алексею Жытнюку.

Известно, что второй работал в правоохранительных органах Москвы, когда предложил свои услуги спецслужбам Украины, после чего и сотрудничал с ними. Сущенко утверждает, что бывшемо миллиционера из РФ арестовали, когда его разоблачили. Сам заключенный считает, что утечка произошла именно из-за украинских спецслужб.

Стоит отметить, что в общем счете в списках на большой обмен пленными между территориями присутствует 134 человека.

Как ранее сообщалось, Российская Федерация решила уменьшить выплату финансовой помощи так называемым "республикам" ЛНР и ДНР. Местные "руководители" уже нашли вариант пополнения бюджета.