08:20 20.08.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100246195:labazovych

Россия дает меньше денег так называемым Л/ДНР: "республики" отожмут "нестачу" у жителей

Российская Федерация решила уменьшить выплату финансовой помощи так называемым "республикам" ЛНР и ДНР. Местные "руководители" уже нашли вариант пополнения бюджета.

Россия дает меньше денег так называемым Л/ДНР:

СМИ ОРДЛО активно делятся информацией о том, что уже в ближайшее время в так называемых Л/ДНР стоимость коммунальных услуг существенно подорожает. Этот вопрос в так называемой ЛНР уже решен.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Донбасский кейс.

"Вот почему, когда речь шла о повышении зарплат в "Л/ДНР" некоторым категориям рабочих, многие отнеслись к этой, на первый взгляд позитивной новости, с иронией и подозрением. Люди понимают, что все не так просто, ну не могут просто так дать людям денег. Первой мыслью стало – поднимут стоимость ЖКХ. При таких раскладах наиболее простой способ наполнения "бюджета" — собрать деньги с людей. А чтобы люди не сильно возмущались, сначала решили поднять зарплаты, но не всем и немного, но все-таки поднять", — пишет ресурс.

Также источники телеграм канала добавляют, что экономическая ситуация в "республиках" продолжает ухудшаться и повышение цен продолжиться.

Ранее мы сообщали, что боевики нарушили режим прекращения огня 19 августа.


Поделиться

Читайте также:

  • Бойовики збільшили кількість провокацій в напрямку українських військовослужбовців на Донбасі. У порівнянні з попередньою добою кількість обстрілів збільшилася.

  • Росія продовжує думати, то робити з так званими ДНР і ЛНР, схоже, що в РФ є новий інтерес до цих територій. Раніше керівництво Россі вимагало для Донецької та Луганської областей "особливий статус" в Конституції України. Тепер же там схоже не проти також на території ОРДЛО зробити і вільну економічну зону.
 
Ситуация на Донбассе: враг снова открыл огонь, данные за 20 августа Протесты в Беларуси: страна потеряла 500 млн долларов в связи с беспорядками В Кремле оценили возможность ввода российских войск в Беларусь Самойлова прояснила свои отношения с Джиганом
Проишествия
  • 11:52 Во время поджога мусора женщина сгорела живьём
  • 10:39 Неизвестные сожгли автомобиль украинских журналистов программы "Схемы"
  • 14:38 В Беларуси людей пытают в СИЗО: украинские волонтеры показали доказательства
  • 13:14 В Индонезии "проснулся" вулкан, который выбрасывает облака пепла
  • 18:24 В Беларуси в офисы "Яндекса" и Uber ворвались неизвестные люди с оружием
  • 18:19 Демонстрации в Белоруси: в ООН сделали Минску предупреждение
  • 17:53 В Шотландии поезд сошел с рельс, есть жертвы
  • 14:11 Протесты в Беларуси: среди задержанных есть украинцы
  • 13:31 В Ливане не утихают протесты и после отставки правительства
  • 12:54 Дело Ефремова: Охлобыстин рассказал, что его кум жаждет быть наказан
  • 14:52 Уже третьи сутки не работают крупнейшие белорусские медиа
  • 14:26 В Беларуси с задержанными милиционеры обращаются "как со скотом"
  • 17:15 К бастующим в Беларуси предприятиям подгоняют автозаки и автобусы с ОМОНом
  • 13:43 Взрыв в Бейруте: увеличилось количество жертв
  • 15:38 Несколько десятков украинцев обратились за помощью в Бейруте
  • 13:50 Донецк сидит без воды: из-за повреждения водопровода отключены 43 тысячи человек
  • 12:58 Гордон раскрыл, что Лукашенко пообещал Зеленскому за задержание членов ЧВК Вагнера

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив