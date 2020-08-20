Россия дает меньше денег так называемым Л/ДНР: "республики" отожмут "нестачу" у жителей

СМИ ОРДЛО активно делятся информацией о том, что уже в ближайшее время в так называемых Л/ДНР стоимость коммунальных услуг существенно подорожает. Этот вопрос в так называемой ЛНР уже решен.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Донбасский кейс.

"Вот почему, когда речь шла о повышении зарплат в "Л/ДНР" некоторым категориям рабочих, многие отнеслись к этой, на первый взгляд позитивной новости, с иронией и подозрением. Люди понимают, что все не так просто, ну не могут просто так дать людям денег. Первой мыслью стало – поднимут стоимость ЖКХ. При таких раскладах наиболее простой способ наполнения "бюджета" — собрать деньги с людей. А чтобы люди не сильно возмущались, сначала решили поднять зарплаты, но не всем и немного, но все-таки поднять", — пишет ресурс.

Также источники телеграм канала добавляют, что экономическая ситуация в "республиках" продолжает ухудшаться и повышение цен продолжиться.

Ранее мы сообщали, что боевики нарушили режим прекращения огня 19 августа.