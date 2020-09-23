Автозаки на готове: в Минске пройдёт тайная инаугурация Лукашенко

Уже с утра, 23 сентября в центре Минска на Дворце независимости и выставочного зала БелЭкспо, где, как правило, проходят крупные государственные и международные события, горожане отметили военные грузовики и большое количество силовиков и сотрудников правоохранительных органов, в том числе и представителей роты почетного караула. Жители Минска заподозрили, что сегодня действующий президент Беларуси Александр Лукашенко планирует провести секретную церемонию инаугурации. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на TUT.BY.
Пока что пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт не взяла на себя ответственность назвать точную дату инаугурации Лукашенко, на вопросы о сегодняших событиях также отказалась отвечать.
"Могу пока сказать только, что ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим", - отметила Эйсмонт в комментарии РИА Новости.
Стоит отметить, что согласно бзаконодательству Беларуси, последняяя возможная дата для вступления вечного президента Александра Лукашенко в должность главы государства - 9 октября.
Как сообщалось ранее, протесты в Беларуси против действующего президента Александра Лукашенко является примером чистого типа восстания народных масс против жесткой авторитарной диктатуры в эпоху интернета, заявил известный российский историк Андрей Зубов.
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