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США исчезнут с лица земли: Жириновский спрогнозировал распад сверхдержавы

Российский политик Владимир Жириновский прогнозирует, что Соединенные Штаты Америки исчезнут с лица земли к 100-летнему юбилею политика. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на РИА Новости.

США исчезнут с лица земли: Жириновский спрогнозировал распад сверхдержавы

Российский политик обычно радикален в своих выссказываниях. Он назвал западную сверхдержаву страной-барахолкой, страной-"черкизона", и выссказал мнение о том, что существовать государство будет еще максимум 15-20 лет. Также он уточнил, что когда США распадутся - это будет огромный подарок к его юбилею.

Он прокомментировал слова действующего лидера Штатов Дональда Трампа о том, что РФ украла идею гиперзвуковой ракеты. Жириновский посоветовал Трампу изчучить историю, где, по его скромному мнению, все новшества были созданы евреями, русскими и немцами.

"Американцы ни на что не способны — это ковбои, пепси-кола, виски, пистолет. И все. Поэтому никто ничего не крадет. Это вы крадете у всего мира достижения. Никакой ракеты более мощной, чем у нас, у Трампа нет", — не постеснялся в высказываниях Жириновский.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки задержали женщину, которая, по предварительным данным, отправила американскому президенту Дональду Трампу конверт с ядовитым веществом.


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