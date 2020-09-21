Протесты в Беларуси: эксперт рассказал о дальнейшей судьбе Лукашенко

"Именно интернет позволяет самоорганизоваться народу без харизматических вождей, без овладения почтой и телеграфом, телецентрами и типографиями газет. Вся эта азбука революции XIX—XX веков теперь стала достоянием прошлого", - отметил эксперт.

Историк уверяет, что средством мобилизации протеста в Беларуси стала горизонтальная коммуникация интернета.

"Революцию в Беларуси совершает NEXTA и дружеские чаты. Необходимое условие такой революции нового типа — сильное негодование всего народа на власть, утратившую популярность и нежелающую уходить подобру-поздорову", - отметил он.

Зубов считает, что в современном мире, в развитой однородной стране, режим, рассчитывающий только на ложь, силу и жестокость, обречен.

"Режим Лукашенко обречен безусловно, в ближайшей перспективе обречен и режим Путина, и режим старца Назарбаева. Ныне, когда Путин дал Лукашенко миллиард долларов, а тот продолжает избивать своих граждан, Путин стал соучастником политически умирающего белорусского тирана. И это существенно ускоряет падение обоих", - пишет он.

Зубов добавил, что многие народы будут учиться освобождаться от тиранов без пролития большой крови, опираясь не на военный заговор, а на современные технологии: "И нам, простым гражданам, и им, любителям повластвовать всласть, надо привыкать жить в обществе, где все обо всех знают все и легко могут устанавливать связи и договариваться, не прибегая к услугам власти. Это и есть новые обстоятельства будущего, которое уже начинается на улицах белорусских городов".

Ранее стало известно, что в Минске и во многих городах Беларуси, где граждане выходят на мирные протесты против действующего президента Александра Лукашенко, в воскресенье, 20 сентября, произошли столкновения протестующих с силовиками, при этом проводились массовые облавы.