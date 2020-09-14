Выборы в США: Блумберг даст 100 млн долларов на компанию Байдена

Блумберг, один из самых богатых американцев, безуспешно баллотировался на первичных выборах, чтобы быть выдвинутым от демократов на пост президента в этом году. По мнению сторонников демократов, ему не помогла рекордная сумма в более 900 миллионов долларов, которую он потратил на свою кампанию.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

Вылетев из гонки за Белый дом, бывший мэр Нью-Йорка заявил, что будет помогать политику, выигравшему выдвижение от Демократической партии. Бывший вице-президент Джо Байден официально получил этот статус в августе.

"Майк Блумберг хочет помочь победить Трампа", - заявляет советник миллиардера Кевин Шики. Эти средства помогут демократам "инвестировать больше в другие ключевые штаты, включая Пенсильванию", - добавила она.

Блумберг решил поддержать кампанию своего бывшего внутрипартийного соперника после сообщений о том, что баллотирующийся на второй срок президент США Дональд Трамп рассматривает возможность использовать свои деньги в ходе кампании.

Ранее мы сообщали, что рейтинг Трампа резко взлетел.