Выборы в США: Блумберг даст 100 млн долларов на компанию Байдена

Миллиардер Майкл Блумберг планирует потратить 100 миллионов долларов на кампанию кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена. Деньги будут потрачены во Флориде, ключевом штате на президентских выборах в США.
Блумберг, один из самых богатых американцев, безуспешно баллотировался на первичных выборах, чтобы быть выдвинутым от демократов на пост президента в этом году. По мнению сторонников демократов, ему не помогла рекордная сумма в более 900 миллионов долларов, которую он потратил на свою кампанию.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.
Вылетев из гонки за Белый дом, бывший мэр Нью-Йорка заявил, что будет помогать политику, выигравшему выдвижение от Демократической партии. Бывший вице-президент Джо Байден официально получил этот статус в августе.
"Майк Блумберг хочет помочь победить Трампа", - заявляет советник миллиардера Кевин Шики. Эти средства помогут демократам "инвестировать больше в другие ключевые штаты, включая Пенсильванию", - добавила она.
Блумберг решил поддержать кампанию своего бывшего внутрипартийного соперника после сообщений о том, что баллотирующийся на второй срок президент США Дональд Трамп рассматривает возможность использовать свои деньги в ходе кампании.
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