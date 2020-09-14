11:02 14.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус
100246573:labazovych

Выборы в США: Блумберг даст 100 млн долларов на компанию Байдена

Миллиардер Майкл Блумберг планирует потратить 100 миллионов долларов на кампанию кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена. Деньги будут потрачены во Флориде, ключевом штате на президентских выборах в США.

Выборы в США: Блумберг даст 100 млн долларов на компанию Байдена

Блумберг, один из самых богатых американцев, безуспешно баллотировался на первичных выборах, чтобы быть выдвинутым от демократов на пост президента в этом году. По мнению сторонников демократов, ему не помогла рекордная сумма в более 900 миллионов долларов, которую он потратил на свою кампанию.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

Вылетев из гонки за Белый дом, бывший мэр Нью-Йорка заявил, что будет помогать политику, выигравшему выдвижение от Демократической партии. Бывший вице-президент Джо Байден официально получил этот статус в августе.

"Майк Блумберг хочет помочь победить Трампа", - заявляет советник миллиардера Кевин Шики. Эти средства помогут демократам "инвестировать больше в другие ключевые штаты, включая Пенсильванию", - добавила она.

Блумберг решил поддержать кампанию своего бывшего внутрипартийного соперника после сообщений о том, что баллотирующийся на второй срок президент США Дональд Трамп рассматривает возможность использовать свои деньги в ходе кампании.

Ранее мы сообщали, что рейтинг Трампа резко взлетел.


Поделиться

Читайте также:
 
Тернополь - новый эпицентр пандемии коронавируса: ситуация там самая худшая в Украине Карантин в Израиле: закрыто почти все, от дома нельзя отходить дальше, чем на 500 метров Коронавирус в Украине: статистика не падает, данные за 14 сентября Вакцина от коронавируса: кто не сможет получить спасительное вещество
Проишествия
  • 16:15 На видео попали кадры, как "зеленые человечки" в Минске пакуют женщин в автозаки
  • 13:29 Пожары в США набирают обороты: число погибших стремительно растет
  • 13:26 В ДТП погиб соратник Кличко: подробности
  • 13:18 Под Житомиром упал дельтаплан: есть жертва
  • 12:49 Страшный пожар в Бейруте: названа возможная причина
  • 11:54 Соловьев поглумился над отравлением Навального
  • 09:39 19 лет с момента террористической атаки на США: эти кадры помнят все
  • 09:29 Жуткое ДТП на Киевщине: пятеро погибших, 20 пострадавших
  • 08:34 В Одессе наконец-то убрали с пляжа затонувший танкер Delfi
  • 15:19 На Донбассе двое военных подорвались на мине
  • 14:25 В год Украина теряет от 70 млрд грн из-за ДТП
  • 16:57 Навальный вышел из комы
  • 16:42 Меркель связывает "Северный поток-2" с отравлением Навального
  • 12:21 На концерте Земфиры погиб человек
  • 16:26 В центре Тбилиси прогремел сильный взрыв: есть пострадавшие
  • 15:08 В Одессе из танкера вылилось топливо: что происходит с водой
  • 15:06 Ужасная трагедия в Германии: мать убила пятерых детей в квартире

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив