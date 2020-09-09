Выборы в США: рейтинг Трампа резко взлетел

По результатам независимого опроса, в целом работу Дональда Трампа на посту президента США считают положительной 47% граждан Амеркии. Негативную оценку его президентской деятельности поставили 53% жителей государства.

The Hill акцентирует внимание на том, что высокий рейтинг одобрения в 47% последний раз был у Трампа по итогам опроса с 8 по 10 июня текущего года.

В период с 22 по 25 августа работу Трампа одобряли 44% граждан США..

Опрос The Hill и Исследовательской службы Харриса был проведен в период с 5 по 8 сентября. В нем приняли участие 2 832 американских избирателей. Погрешность – около 1,8%.

Ранее стало известно, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что его президентский срок нужно продлить еще на два года.