Выборы в США: рейтинг Трампа резко взлетел

За два месяца до старта президентских выборов Соединенных Штатов Америки 2020 рейтинг кандидата на пост главы государства, действующего американского лидера Дональда Трампа, достиг максимальных с июня показателей. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник, 8 сентября, данные социологического исследования, которое провели газета The Hill и исследовательская служба Харриса, передает УРА-Информ.
По результатам независимого опроса, в целом работу Дональда Трампа на посту президента США считают положительной 47% граждан Амеркии. Негативную оценку его президентской деятельности поставили 53% жителей государства.
The Hill акцентирует внимание на том, что высокий рейтинг одобрения в 47% последний раз был у Трампа по итогам опроса с 8 по 10 июня текущего года.
В период с 22 по 25 августа работу Трампа одобряли 44% граждан США..
Опрос The Hill и Исследовательской службы Харриса был проведен в период с 5 по 8 сентября. В нем приняли участие 2 832 американских избирателей. Погрешность – около 1,8%.
Ранее стало известно, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что его президентский срок нужно продлить еще на два года.
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