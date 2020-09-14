08:15 14.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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100 на 100: стали известны новые подробности обмена пленных

Украина и так называемые ДНР и ЛНР продолжают переговоры по поводу обмена пленными, который может состояться уже в ближайшее время.

100 на 100: стали известны новые подробности обмена пленных

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал некоторые подробности возможного будущего обмена. Он в частности рассказал, в каком формате может произойти обмен.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"Безусловно, мы постоянно работаем, потому что у нас есть четкое задание от президента, и возвращение пленных – наш приоритет. Мы ожидаем, что уже на ближайших заседаниях, которые пройдут в ближайшую неделю, будет обсуждаться вопрос и конкретные даты следующего обмена пленными. На сегодняшний день в списках с каждой стороны примерно по 100 человек", – заявил Ермак.

Он также рассказал о переговорах по Донбассу, которые прошли 11 сентября в рамках советников нормандского формата. В частности, он отметил, что Киев продолжает получать полную поддержку от своих западных партнеров по поводу Донбасса.

Ранее мы сообщали, что за последние сутки боевики дважды открывали огонь на Донбассе. Эти выстрели носили провокационный характер и не угрожали украинским военным.


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