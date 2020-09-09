11:24 09.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Зеленскому доверяет намного больше, чем Порошенко и Януковичу после года у власти

Рейтинг доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому продолжает оставаться на предыдущем уровне, хотя ситуация и немного изминалась по сравнению с предыдущем месяцем.

Зеленскому доверяет намного больше, чем Порошенко и Януковичу после года у власти

По результатам опроса Социологической группы "Рейтинг" за 29 августа – 3 сентября главе государства 44% опрошенных доверяют, 51% – не доверяют. То есть по сравнению с предыдущим опросом доверие к Зеленкому увеличилось на три процента.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на результаты опроса.

Интересно, что уровень доверия к Владимиру Зеленскому (44%) выше, чем за аналогичный период каденции имели президенты Петр Порошенко (25%) и Виктор Янукович (26%).

На втором месте на данный момент по доверию среди граждан находится лидер "Оппозиционной платформы – "За жизнь" Юрию Бойко, которому доверяют 24%, в тоже время ему не доверяют – 58%.

Дальше идет лидер "Батькивщины" Юлии Тимошенко, которой доверяет 22%, а не доверяют – 74%

Бывшему главе государства, а сейчас народному депутату от "Европейской солидарности" Петру Порошенко доверяют 22%, а не доверяют – 75%.

Ранее мы сообщали, что Тимошенко продолжает лечение от коронавируса в частном коттедже.


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